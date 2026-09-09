Eurofighter sürecinde kritik aşama! Türk pilotlar uçuş eğitimine başladı
Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde önemli bir aşamaya geçildi. Türk Hava Kuvvetleri pilotları, terminoloji eğitimlerini tamamlayarak Eurofighter uçuş eğitimlerine başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedarik anlaşması kapsamında eğitim süreci devam ediyor.
MSB'den Eurofighter savaş uçağı açıklaması! Uçuş eğitimleri 7 Eylül'de başlayacak
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamladığı ve uçuş eğitimlerine başladığı bildirildi.
Bakanlığın paylaşımında, “Birleşik Krallık Hükümeti ile imzalanan Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında, Ağustos ayında eğitim sürecine başlayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarımız, terminoloji eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uçuş eğitimlerine başladı” ifadelerine yer verildi.
Böylece Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde pilotların uçuş eğitimleri aşamasına geçilmiş oldu.