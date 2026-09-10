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Ekonomi

Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor

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Bursa’da sebze üretiminden zarar edince ata tohumu acı bibere yönelen 66 yaşındaki Mehmet Ali İnan, 5 dönümlük tarlasında yetiştirdiği biberleri pul bibere dönüştürüyor. Sezonda yaklaşık 1 ton üretim yapan İnan, kilosunu 400 liradan sattığı ürünlerden yıllık 400 bin liraya yakın gelir elde ediyor.

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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki çiftçi Mehmet Ali İnan, sebze yetiştiriciliğinde yaşadığı pazar kaybı ve zararın ardından yöneldiği ata tohumu acı pul biber üretimiyle gelir kapısı oluşturdu. Eşini yaklaşık 2,5 yıl önce kaybettikten sonra annesiyle birlikte yaşamını sürdüren İnan, yetiştirdiği acı biberleri işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına pul biber pazarlıyor.

Mart ayında kendi ürettiği ata tohumlarından fide yetiştirerek üretime başladığını belirten İnan, 5 dönümlük alana yaklaşık 35 bin fide dikiyor. Hasat döneminde kızaran biberleri köklerinden sökerek tarlada ve serada kurutan İnan, annesi ve çocuklarının yardımıyla saplarını temizlediği biberleri makinede çekerek pul biber haline getiriyor. Sezonda ortalama 1 ton pul biber üreten İnan, kilosunu 400 liradan sattığı ürünleri Gaziantep dahil birçok ile ve çevre lokantalara gönderiyor.

Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Başlık ResmiSezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor

"ZARAR EDİNCE ATA TOHUMU ACI BİBERE GEÇTİM"

Biber yetiştiriciliğine başlama sürecini ve üretim aşamalarını anlatan Mehmet Ali İnan, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bir abimizin sayesinde başladık, o da vefat etti. O ölünce biz de başladık yani. Yardım ediyordum ona. Daha önce biber, domates ekiyordum. En son çeşitli bahçe biberi ektim. Dolma, çarliston, demre, yağ biberi, bunları ektim. Sonra zarar edince bıraktım işi. Tarlada kaldı yani. Sonra buna geçtim. Mart ayında çimini yetiştiriyorum, tohumlarından fide üretiyorum. Arsa var, arsaya, böyle seranın altına. İşte onu tek tek ekiyoruz, sıra sıra. Suluyoruz, ilacını atıyoruz. 5 dönümlük bahçe için fideleri kendim yetiştiriyorum. Bu hibrit değil. Bu köyde yıllardır kullanılan ata tohumu. Kırmızı acı biberin ata tohumu. Devamlı alıyoruz tohumunu, kendimiz hep ekiyoruz fidesini yapıp bahçeye ekiyoruz. Tohuma para vermiyoruz bu şeyden. Dönümüne 6 bin 500-7 bin tane fide gidiyor. Ne yapar işte yaklaşık 35 bin fideyi tohumlarından kendim yetiştiriyorum."

Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Başlık ResmiSezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor

"GAZİANTEP'E BİLE ACI BİBER GÖNDERİYORUZ"

Tarladaki ekim sürecinden pazarlama aşamasına kadar olan dönemi de aktaran İnan, "Fide yetişince tarlayı hazırlıyoruz. Karığını çekiyoruz, damlamasını çekiyoruz. Ondan sonra işçilerle ekiyoruz. Yani bu tarlayı aşağı yukarı 14 kişi falan ekiyor bir günde. Olgunlaşınca, yani kızarınca köklerinden söküp tarlada bir süre kurutuyorum, ardından seraya alıyorum tamamen kuruyor. Annem ve ben, bazen yardıma gelen çocuklarımla saplarını temizliyoruz. Sonra makinede çekiyoruz. Çektikten sonra paketliyoruz. Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Kilosu 400 lira. Gaziantep'e bile acı biber gönderiyoruz. Geziyorum, lokantaları geziyorum, beni biliyorlar onlara satıyorum. Sezonda ortalama bir ton pul biber yapıyorum. Ekimi, biçimi, işçiliği, bunları çıkarırsan 300 bin lira gibi para kalıyor ama hasadına, saplarından ayırmaya, tarlada alt üst etmeye işçi almıyorum. Hepsini kendim ve annem yapıyoruz. O da yetiyor bize işte." dedi.

Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Başlık ResmiSezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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