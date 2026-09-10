Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bursa’da otobüs şoförünün canlı yayın yaptığı anlar kamerada

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Bursa’da özel halk otobüsü şoförünün seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti. Direksiyon başında telefon kullanan şoför, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Bursa’da seyir halindeki özel halk otobüsünde yaşanan olay, vatandaşların tepkisini çekti.

Alınan bilgilere göre, özel halk otobüsünü kullanan şoför, araç hareket halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Şoförün bir taraftan otobüsü sürerken diğer taraftan telefonla ilgilendiği anlar otobüste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şoförün direksiyon başında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görülürken, otobüsün seyir halinde olması dikkat çekti.

YOLCU CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Otobüste bulunan bir vatandaş, şoförün hareketlerini fark edip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtlarda şoförün araç kullanmaya devam ettiği sırada telefonla ilgilendiği görüldü.

Seyir sırasında dikkatin yoldan uzaklaşmasına sebep olabilecek görüntüler, yolcu güvenliği açısından da endişeye yol açtı.

Şoförün canlı yayını ne kadar süre sürdürdüğü ve olayla ilgili herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, toplu taşıma araçlarında sürüş güvenliği ve direksiyon başında telefon kullanımı bir kez daha gündeme geldi.

BAKMADAN GEÇME
Traktörün ikiye bölündüğü kaza kamerada! Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi
GÜNDEM VİDEOLARI

Traktörün ikiye bölündüğü kaza kamerada! Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
KİLOSU 3 BİN LİRA!
KİLOSU 3 BİN LİRA!
Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazetesi'ne konuştu
"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Şimşek'ten 'hayat pahalılığı' mesajı
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Sezonda 1 ton üretiyor, kilosunu 400 liradan satıyor! 5 dönümden 400 bin lira kazanıyor
Kaydet
Yenidoğan çetesinden geriye kaldı! Terk edilen hayalet hastanenin içi görüntülendi
Yenidoğan çetesinden geriye kaldı! Terk edilen hayalet hastanenin içi görüntülendi
Kaydet
Danimarkalı turiste saldırı! 17 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi
Danimarkalı turiste saldırı! 17 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.