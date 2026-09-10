Bursa’da otobüs şoförünün canlı yayın yaptığı anlar kamerada

Bursa’da özel halk otobüsü şoförünün seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti. Direksiyon başında telefon kullanan şoför, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa’da seyir halindeki özel halk otobüsünde yaşanan olay, vatandaşların tepkisini çekti.

Alınan bilgilere göre, özel halk otobüsünü kullanan şoför, araç hareket halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Şoförün bir taraftan otobüsü sürerken diğer taraftan telefonla ilgilendiği anlar otobüste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şoförün direksiyon başında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görülürken, otobüsün seyir halinde olması dikkat çekti.

YOLCU CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Otobüste bulunan bir vatandaş, şoförün hareketlerini fark edip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kayıtlarda şoförün araç kullanmaya devam ettiği sırada telefonla ilgilendiği görüldü.

Seyir sırasında dikkatin yoldan uzaklaşmasına sebep olabilecek görüntüler, yolcu güvenliği açısından da endişeye yol açtı.

Şoförün canlı yayını ne kadar süre sürdürdüğü ve olayla ilgili herhangi bir idari işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, toplu taşıma araçlarında sürüş güvenliği ve direksiyon başında telefon kullanımı bir kez daha gündeme geldi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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