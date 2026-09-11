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Şadi Yazıcı'ya hakaret etmişti! Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl hapis ve siyasi yasak kararı

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Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmada, dönemin belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı. ‘Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan İmamoğlu'na siyasi yasak da verildi.

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Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, ‘Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişiler, dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başlamıştı.

ŞADİ YAZICI'YI HEDEF ALMIŞTI

O esnada Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. 2023 yılında hazırlanan iddianamede "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Şadi Yazıcı
Başlık ResmiŞadi Yazıcı

"Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar cezası istenmişti. 16. Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulü görülen davada İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmişti. İstinaf mahkemesince, savunma alınmadan duruşma yapıldığı gerekçesiyle karar bozularak dava tekrar görülmek üzere mahkemeye gönderilmişti.

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İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonunda bugün yeniden görülen davanın duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme, İmamoğlu'nun ‘kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Kararda ayrıca, İmamoğlu'na siyasi yasak verildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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