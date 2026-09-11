Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Garip, yıllar sonra Evlilik Güzeldir dizisiyle ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi, boyattığı kızıl saçlarıyla yeni imajı dikkat çekti.

Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in kızı Duygu karakterini oynayan Hayal Garip, yıllar sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıktı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su yıllar sonra geri döndü! Kızıl saçlarıyla bambaşka biri

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

2010-2012 yılları arasında dizide rol alan Hayal Garip'in yeni projesi de belli oldu. Oyuncu, başrolünde Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YENİ İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Çocuklar Duymasın'daki görüntüsüyle hafızalarda yer edinen Hayal Garip'in yıllar sonraki hali ise dikkat çekti. Özellikle kızıl saçları ve değişen tarzıyla farklı bir görünüme kavuşan oyuncu, eski halinden oldukça farklı bir imajla izleyici karşısına çıktı.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su yıllar sonra geri döndü! Kızıl saçlarıyla bambaşka biri

“TANIYAMADIM”

Garip'in değişimi sosyal medyada da gündem oldu. Oyuncuyu yıllar sonra yeniden gören bazı kullanıcılar, "Çok değişmiş, tanıyamadım" ve "Eski halinden eser yok" şeklinde yorumlarda bulundu.

Çocuklar Duymasın'da rol aldığı dönemde 25 yaşında olan Hayal Garip, aradan geçen yıllarla birlikte 41 yaşına geldi.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su yıllar sonra geri döndü! Kızıl saçlarıyla bambaşka biri

2010 yılında Murat Kahraman Özalp ile nikâh masasına oturan Garip'in bu evlilikten iki kızı oldu. Çift, 2021 yılında yollarını ayırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası