Türkiye’nin konuştuğu Seçil Ercan davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Erzan’ın katılanların iradelerini sakatladığı belirtilerek, bankanın maddi varlıklarının kullanılmadığına dikkat çekildi. Kararda, Erzan'ın bordrodaki miktarlardan noksan ödeme yapmasının zimmet değil, zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ifade edildi. Aynı zamanda fonun Fatih Terim adına olduğu da belirtildi. İşte gerekçeli kararın detayları…

Fatih Terim’den Arda Turan’a, Fernando Muslera’dan Emre Belözoğlu’na futbol dünyasından çok sayıda tanınan ismin de aralarında bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan bankacı Seçil Erzan için mahkeme kararını verdi.

Mahkeme, 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında gerekçeli kararı açıkladı. Erzan'ın eylemleriyle genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.

‘FATİH TERİM’ DETAYI

30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan’ın davasında açıklanan gerekçeli kararda;

Yüksek kazanç vaadiyle oluşturulan fonun Fatih Terim adına olduğu,

Fonun başında o dönemde bankada genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan, sonrasındaysa ‘sanık' olarak yargılanan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun olduğu,

Fonun kapalı bir fon olduğunu ve Erzan'ın Fatih Terim'in de bu fondan kazandığını belirterek ne kadar para yatırırlarsa getiri tutarının o kadar fazla olacağını söylediği belirtildi.

“İRADELERİNİ SAKATLADI”

Seçil Erzan'ın katılanlara söz konusu fona paranın döviz üzerinden yatırıldığını söylediği bilgisinin yer aldığı gerekçeli kararda, Erzan’ın parayı fiziki olarak elden aldığı, paranın oradan sisteme sokulduğunu, bu nedenle de uygulamadan görünmediğini söyleyerek genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı belirtildi.

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURMAZ”

Kararda, şu detaylara da yer verildi:

Seçil Erzan'ın katılanlardan ilk başta almış olduğu paranın getirisi diyerek fazlası ile iade yaptığı, bu şekilde katılanların güvenini pekiştirdiği,

Tekrar kazanacakları vaadiyle vermiş olduğu paranın bazılarından bir kısmını, bazılarından tamamını, bazılarından da daha da fazlasını alarak sonunda sistem içerisinde ödeme yapamadığından olayın ortaya çıktığı,

Erzan'ın sırf banka müdürü olması, mağdurlardan elden alınan paranın banka veya kredi kurumunun dolandırıcılık suçunda araç olarak kullanıldığının kabulü için yeterli olmadığı,

Bu sebeple Erzan'ın eylemlerinin ‘banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle' nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağı aktarıldı.

“BANKACILIK SİSTEMİNE GİRMİŞ PARA YOK”

Gerekçeli kararda bankacılık zimmeti yönünden bankacılık sistemine girmiş bir paranın da bulunmadığı da belirtildi.

Bankacılık zimmeti suçundan sanık hakkında kesin karar bulunduğundan bu suçtan yargılama yapılması usulen mümkün olmadığı,

Bankacılık zimmeti yönünden bankacılık sistemine girmiş bir paranın da bulunmadığı,

Zimmet suçunun söz konusu olabilmesi için, failin zimmetine geçirdiği para ve diğer varlıkların bankaya ait olması gerektiği ve üçüncü kişilere ait malların zimmete geçirilmesinin ancak hırsızlık, dolandırıcılık gibi başka suçlara vücut verebildiği,

Dolayısıyla Erzan'ın mağdurların hulus ve saffetinden yararlanarak, imzalarını da almak suretiyle bordrodaki miktarlardan noksan ödeme yapmasının zimmet değil, zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu ifade edildi.

