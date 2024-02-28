Seçil Erzan'ın "bakkal defteri" bilirkişi raporunda: Köylülerin para trafiği de notlarda!

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan'ın dava dosyasının yeni bilirkişi raporu çıktı. Dosyaya Erzan'ın çantacısı olduğu iddia edilen yakın arkadaşı Nazlı Can'ın köylülerinden aldığı paraları not tuttuğu defteri de yer alırken tutuksuz yargılanan yakın arkadaşının konuşmaları raporun en dikkat çekici kısımlarından oldu. Can'ın mesajlaşmalarda Erzan için "Türkiye'yi dolandıran şizofren' dediği görüldü.

Yüksek kar vaadiyle aralarında futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan soruşturmasında yeni bilirkişi raporunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Son çıkan raporda Erzan'ın arama kaydı incelenmiş, Erzan'ın "Hangi ilaç öldürür?", "Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", "İsviçre suçlu iadesi", "Suçlu iade etmeyen ülkeler", "İntihar çeşitleri", "Fare zehri insanı kaç saatte öldürür?", "Nasıl intihar edilir?", "Kendini asma", "Fare zehri insana zarar verir mi?" ve "Bilekleri kesmek" gibi ifadeleri arattığı görülmüştü.

ERZAN'IN "BAKKAL DEFTERİ" DOSYADA

Milliyet'te yer alan habere göre raporun son çıkan detaylarında, Erzan’ın yakalanmasına giden süreç ve gözaltına alındıktan sonra sanıkların yaptığı telefon konuşmaları da yer aldı.

Erzan’ın tüm hesaplarını tuttuğu defter de dosyaya girdi. Raporda, Erzan’ın tutuksuz yargılanan yakın arkadaşı Nazlı Can’ın sözleri dikkat çekiciydi.

'TÜRKİYE'Yİ DOLANDIRAN BİR ŞİZOFREN'

Dolandırıcı olayının 7 Nisan 2023’te ortaya çıkmasının ardından Erzan 11 Nisan’da tutuklanmıştı. Nazlı Can, 21 ve 23 Nisan’da Erzan’ın arkadaşı Zehra Nur Karaca’yla yazıştı. 21’inde Nazlı Can “Skandal dolandırıcılık: Yazılan, buzdağının ucu bile değil” başlıklı haberi Karaca’yla paylaştı. Yazışma şöyle devam etti:

Zehra Nur Karaca: Abooo

Nazlı Can: Ortalık yıkılıyor. Ne Seçilmiş kardeşim.

Karaca: Sorma, rezillik.

Nazlı Can: Çok çok çok yazık duyduklarıma inanamıyorum ama bu saatten sonra ben de çirkinleşeceğim artık. Karşımızda Türkiye’yi dolandırmış bir şizofren var. Tanın (Erzan’ın kuzeni) benden hesap soruyor. Bu konu ile ilgili tek bişey konuşmak istemiyorum.

Karaca: Keşke seni aramasaydım. Üzülme Ben Fatih Terim sormak için aradım. Olay nereye gitti. Seni yarın ararım.

Nazlı Can: Boşver döksün içini. O da benim paralarımla bizim paralarımızla aldı o zaman arabasını tarlalarını. O kaç para kazanmış soracağım. Florya’da bütün gün para almak için bekliyordu.

PARA TRAFİĞİ DEFTERDE

Raporda, para trafiğinin listesini tutan Nazlı Can'ın, ajanda sayfalarına kimden ne kadar alıp ne kadar ödeyeceğini yazdığı görüldü. Notta, "Yücel 500 - Temmuz'da 1 verilecek. Yücel 600 verdim. Ekim sonu 800 bin verilecek" notu dikkat çekti.

Kayıtlarda ayrıca, "İlhan 500 bin - 850 bin - 200 bin verdim. 650 bin verilecek", "Okan 400 bin - 700 bin -200 bin verdim. 500 bin verilecek" gibi yazılar görüldü. Notlarda adı geçen 'Yücel'in; Yanıkağıl Köyü Muhtarı Yücel Başaran olduğu iddia edildi.

Defterde Fatih Terim olduğu düşünülen 'Hoca' lakaplı kişiye de 10 milyon dolar verildiği görüldü.

YÖRÜK KARDEŞLER TELEFONLARINI SIFIRLADI

Bilirkişinin davanın tutuklu sanıkları Ali ve Atilla Yörük’ün telefonunda yaptığı inceleme de dosyada yer aldı. Bilirkişinin tespitine göre, Yörük kardeşler Erzan’ın yakalanmasının ardından 9 Nisan’da telefonlarını değiştirdi, öncesine ait az sayıda veri olduğu tespit edildi.

BANKA YÖNETİCİLERİYLE YAZIŞMA

Erzan’ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile 2018 ve 2020 yıllarında yaptığı banka kredilerine ilişkin bir konuşma da raporda yer aldı.

Erzan’ın bankanın üst düzey yöneticileri Oğuz Atilla, Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cem Demirdağ ve Oğuzhan Özark ile yaptığı yazışmalar da dosyaya girdi. Seçil Erzan ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu arasında ise şu yazışma dikkat çekti:

'ARDA'YA 2 MİLYON VEREBİLİR MİYİM?'

Seçil Erzan: Mehmet Bey müsait misiniz?

Mehmet Aydoğdu: Merhaba. Dubai’deyim. Toplantı. Buradan yaz.

Seçil Erzan: Amanın:) Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca’yı ne yaptın. Arayacaktın?

Seçil Erzan: Bodrum’da gelince arayacağım. Ben de yanına geçeceğim.

Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?

Seçil Erzan: Kullandırdım. Borcunu ödedi.

Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin. Arda’yı verebiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Şermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.

Mehmet Aydoğdu: Söyle. Yüksek faizle vereceğim deme. Cesur ol.