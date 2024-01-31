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    • Seçil Erzan vakaları sona ermiyor: Emekli bankacı ailesiyle birlikte vurgun yaptı

    İstanbul'da borsada yüksek kar vaadiyle vatandaşları 11 milyon lira dolandıran emekli bir bankacı, oğlu, kızı ve eşi ile beraber toplam 10 kişi gözaltına alındı. Emekli bankacı Müjgan D.'nin mağdurlara borsada aylık yüzde 20 kar vadettiği belirlendi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Seçil Erzan, Dolandırıcılık, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi dolandıran eski banka müdürü Seçil Erzan'ın davasının yankıları sürerken benzer vakalar da gelmeye devam ediyor. 

    Son vakanın adresi, İstanbul oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 7 kişinin borsada yüksek kar vaadiyle vatandaşların dolandırılması ihbarları üzerine harekete geçti.

    BANKACI MÜJGAN AİLESİYLE YAKAYI ELE VERDİ

    Mağdurların ifadelerini değerlendiren ekipler, gerçekleştirilen çok yönlü çalışmalar sonucu şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarla emekli bankacı Müjgan G. (63) ile aralarında Müjgan G.'nin oğlu, kızı ve kocasının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne, 1 kişi de Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Seçil Erzan vakaları sona ermiyor: Emekli bankacı ailesiyle birlikte vurgun yaptı

    YÜZDE 20 KAR VAADİ

    Ekiplerin çalışmalarıyla, emekli bankacı Müjgan D.'nin (63) mağdurlara borsada aylık yüzde 20 kar vadettiği, bu şekilde 7 kişinin 11 milyon TL'sini dolandırdığı belirlendi. Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği, şüpheliler üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplam değeri 32 milyon TL olan 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet, banka hesapları ve kripto varlıklarına el koydu.

    6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emekli bankacı Müjgan D.'nin ile birlikte toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muğla'da gözaltına alınan şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye katılacağı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Seçil ErzanDolandırıcılık
    Haberler > Güncel > Seçil Erzan vakaları sona ermiyor: Emekli bankacı ailesiyle birlikte vurgun yaptı
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