Seçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En çok Arda Turan ile konuşmuş

24 Ocak 2024 17:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 17:35

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve altı sanığın yargılandığı dava dosyasına cep telefonu incelemeleri ve bankanın güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu da girdi.

Raporda güvenlik kamerası kayıtlarının silinmediği ortaya çıktı.

Rapora göre tutuklu sanık Erzan ile en fazla yazışmanın Arda Turan arasında olduğu tespit edildi. Turan parasını alamadığı için yaşadığı mağduriyeti anlatmaya çalışıyor.

NTV'nin haberine göre, yazışmalarda, Arda Turan parasını alamadığı Seçil Erzan’a, “Seçil’cim ne yaptın, bunu bana nasıl yaparsın, senin için gittim borçlar istedim, sözler verdim hiçbirini tutamıyorum. İnsanların gözünde ne hale düştüm. Ben yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim.” dediği mesajlar dikkat çekti. Seçil Erzan bu mesaja “Çok mahcubum” diye cevap veriyor.

Arda Turan bu mesajın üzerine “Ne yapacağım Seçil, yarın gideyim sorayım tefeciye falan. Sinir hastası oldum bir çare söyle. Yarın kaçta dediler, ne diyorlar?” diye yazıyor.

Seçil Erzan da, “Yarın ödeme alacağız. Normal şartlarda olması yüzde 100 olan bir şey geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar.” cevabını veriyor. Turan da bu mesajı, “15 gündür oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha. 5 kişiye söz vermiştim ödeme yapacağım diye” şeklinde cevaplıyor.

Seçil Erzan kendisinden para isteyen kuzeni Tanın Yılmaz'a 2 Nisan 2023’te yolladığı mesajda da "Moci arıyor gerekeni yapacağız" diyor.

Tanın Yılmaz 3 Nisan 2023’te Erzan’a gönderdiği mesajda ise "Moji’nin işini halledebilecek misin?" ifadeleri üzerine Erzan, “Bağırıp duruyor Tanın, bana deli gibi bağırıyor, İpini keseceğim senin. Benim işimi halledeceksin kaçıyorsun, gidiyorsun diyor" ifadeleri yer aldı.

Seçil Erzan'ın cezaevindeyken yazdığı ve avukatı aracılığıyla diğer sanık Nazlı Can'a gönderdiği not da dava dosyasına girdi.

Erzan'ın "Bana en iyi avukatı bulun" dediği belirtiliyor.