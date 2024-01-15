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    Seçil Erzan davasında mahkeme ara kararı açıkladı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

    Seçil Erzan davasında mahkeme ara kararı açıkladı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasının üçüncü duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devam edeceği hükmünü verdi. 

    İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

    FAZLA PARA İDDİASININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ

    Müştekiler Mert Zeydanlı ve Nuray Şengüler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz isteyen sanık Erzan, bir önceki celsede fazla para aldığını öne sürdüğü isimlerin mahkemede MASAK raporlarıyla ispat edilmesini istedi.

    "HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKMALI"

    Emre Çolak'a karşı banka müdürü olarak sorumlu olduğunu, HTS kayıtlarının ortaya çıkması gerektiğini belirten Erzan, "Ben Florya şubede çalıştığım dönemde bankacılık hizmetlerinden, yüksek müşteri hizmetlerinden kaynaklı banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım. O koltukta oturmasaydım, kartvizitimde yazmasaydı, bir saat önce işten ayrılsaydım, Selçuk İnan o parayı bana vermezdi. Teftiş gelseydi, bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Banka, bu yaşananları daha erken fark edebilirdi. Herkes bu paranın nerede olduğunu soruyor. Bu para bende değil." dedi.

    BELÖZOĞLU'NUN PARASI 10 KİŞİYE DAĞILTI

    Sanık Erzan, müşteki Emre Belözoğlu'nun parasının 10 kişiye dağıtıldığını, kendisine teslim edilen paraların ise müştekilerce yüksek faiz beklentisiyle verildiğini iddia etti.

    Gerçek mağdurlar adına üzüldüğünü dile getiren sanık Erzan, banka kayıtlarını yazdığı ajandalarını, bankanın kendisinden aldığını öne sürdü. "Tanık" sıfatıyla duruşmada dinlenen Semih Kaya ise sanık Erzan'ın kendisine, "saklamalı fon" adı altında yatırım hesabı olduğunu söyleyip ciddi şekilde yatırım elde ettiğinden bahsettiğini anlattı.

    ERZAN'DAN 3,5 MİLYON DOLAR ALDI

    Kaya, özel bankacılık hesabından 300 bin doları bu fona dahil ettiğini dile getirerek, Erzan'a parayı teslim ettiğinde kendisine banka antetli resmi belge sunduğunu söyledi.

    Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabında bulunan parasını da bozup Mayıs 2022'de sanıklar Ali Yörük ve Seçil Erzan'a teslim ettiğini aktaran Kaya, sanık Erzan'dan parça parça 3,5 milyon dolar aldığını ifade etti. Kaya, söz konusu miktarın tamamını bankadaki hesabına yatırdığını belirterek, Erzan'ın banka yöneticileriyle olan elektronik postalarını mahkeme başkanına gösterip incelenmesini talep etti.

    "HERHALDE MATEMATİK BİLGİSİNDE BİR PROBLEM VAR"

    Mahkeme başkanının "Seçil Erzan size fazla para verdiğini söylüyor, ne dersiniz?" sorusu üzerine ise Kaya, "Herhalde matematik bilgisinde bir problem var, kurgu yapıyor." ifadesini kullandı. Kaya, içinde GPS cihazı bulunan boş çantayı Erzan'ın kendisine teslim ettiğini aktararak, "Arabamda bir şeyin ötmeye başladığını duydum. İnsan ister istemez çekiniyor. 17 Kasım'da Seçil'i aradım. O da bana çantayı kendisine Atilla Baltaş'ın teslim ettiğini söyledi. Şikayette bulunacağımı söyledim. Sonra Baltaş'la konuştuk, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. 'Benim param sizde ne arıyor?' da dedi. Ben de 'Nerden bileyim?' dedim. Bodrum'a gidip İstanbul'a döndüğüm gün GPS olayını akşamında fark ettim." diye konuştu.

    Tanık Kaya, sanık Erzan'ın ofisinde eşinin de bulunduğu görüşmede, Baltaş'ın kendisine çantasının daha önce çalındığını ve önlem amacıyla GPS taktığını ifade ettiğini savundu. Selçuk İnan'ı kendisinin sistem içerisine dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını, Erzan'ın kendisine 10 milyon dolar vadettiğini dile getiren Kaya, Erzan ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını aktardı.

    "BENİM BÖYLE BİR PARAYA İHTİYACIM YOK"

    Kaya, yurt dışında Çekya'nın en büyük kulüplerinden birinde oynadığını anımsatarak, "Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim. Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?" sözlerini sarf etti.

    ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

    Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

    Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Seçil Erzan
    Haberler > Gündem > Seçil Erzan davasında mahkeme ara kararı açıkladı
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