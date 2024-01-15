Seçil Erzan fazla faiz alarak sistemi bozduğunu iddia etmişti, Semih Kaya bugün savunma yapacak

15 Ocak 2024 10:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 10:56

Cuma günü 13 saat süren ikinci duruşmada, mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vermişti. Bugün yapılacak duruşmada, Seçil Erzan'ın savunması ve soruları yanı sıra, müşteki ve tanıkların ifadeleri de alınacak. Semih Kaya'nın da bugün savunma yapması bekleniyor.

“FAZLA PARA ALDI, SİSTEMİ SEMİH BOZDU”

Seçil Erzan geçtiğimiz duruşmada yaptığı savunmada eski futbolcu Semih Kaya’yı suçlamış, “Ona ödeme yapmasaydım, bu kadar faiz almasaydı hiç sorun çıkmayacaktı. Sistem orada bozuldu.” İfadelerini kullanmıştı.

“Semih Kaya’dan yaklaşık 300 bin dolar aldım” diyen Erzan “1.3 milyon dolar ödedim hem de 15 gün içerisinde. Sonra 100 bin dolar daha verdim” şeklinde konuşmuştu.

“HERKES HESABI BANA ÖDETİYORDU”

Seçil Erzan, ikinci duruşmada yaptığı savunmada, kendisini tefecilere borçlandıran kişilerin tek tek isimlerini saydı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Erzan, "Musa Köse, Ayhan Akman, Fırat Özdemir gibi isimlerden borç aldım. Aldığım paraları, bir saat içinde başkalarına verdim. Herkes hesabı bana ödetiyordu. MASAK herkesin hesaplarını incelesin" dedi.

Duruşmaya katılmayan Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın yanı sıra, bazı müştekiler de mahkemeye geldi.

BUSE TERİM: 190 BİN DOLAR VERDİM, BABAMIN HABERİ YOK

Bunlardan biri de Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ydı. Buse Terim, "Seçil Erzan'a 190 bin dolar verdim. Bu konuyu ailemle hiç konuşmadım. Babam Fatih Terim'e de bir şey sormadım. 190 bin dolar zararım var" diye konuştu.

BUSE TERİM’İ KIZDIRAN SORU

Buse Terim, bir sanık avukatının Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sorması üzerine sinirlendi. Buse Terim, "Candaş Gürol, Seçil Erzan'ın eski nişanlısı ve babamın eski avukatı. Madem Seçil Erzan'ın yaptıklarını biliyordu, neden müvekkillerini uyarmadı?" dedi