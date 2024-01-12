Seçil Erzan: "Semih Kaya bu kadar faiz almasaydı böyle olmayacaktı."

12 Ocak 2024 13:51 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 14:02

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlandı.

SEÇİL ERZAN SİSTEMİN NASIL BOZULDUĞUNU ANLATTI

Son gelişmeleri İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker aktardı:

“İlk olarak Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Hakim ilk olarak olayların nasıl başladığını ve nasıl bu hale geldiğini sordu. Erzan da kronolojik sırayla olayı anlatmaya başladı, 2010 yılından beri tüm olayları tek tek hakim karşısında anlattı. Erzan savunmasını yaparken zaman zaman sesini titrediği ve özellikle annesiyle ilgili bir olayı anlatırken duygusallaştığı görüldü. O esnada kendisine su verildi.

'KİMSEDEN TALEPTE BULUNMADIM'

Duruşmanın geneline baktığımızda şu ifade öne çıkıyor, Seçil Erzan bunun altını özellikle çizdi; ‘Ben hiçbir zaman kimseden herhangi bir talepte bulunmadım. Sürekli bana talep geldi. Ben de bunları değerlendirdim.” Dedi.

Seçil Erzan savunmasına devam ederken “Semih Kaya’ya ödeme yapmasaydım, bu kadar faiz almasaydı hiç sorun çıkmayacaktı. Sistem orada bozuldu.” İfadesini kullandı.

Erzan, “Semih Kaya’dan yaklaşık 300 bin dolar aldım, 1.3 milyon dolar ödedim hem de 15 gün içerisinde. Sonra 100 bin dolar daha verdim.” dedi.

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın mazeretle duruşma salonuna gelmediği belirtildi.

SEMİH KAYA 2011 YILINDAN BERİ TANIYOR

Geçtiğimiz aylarda Nevşin Mengü'ye konuk olan Semih Kaya, Seçil Erzan ile dikkat çekici açıklamalarda bulunmultu.

Seçil Erzan ile ne zaman tanıştığını anlatan Semih Kaya, "2011 yılında Galatasaray A Takımı'nda oynamaya başladığımda Denizbank'ta hesabım açıldı. Kazandığım paralar Florya şubesine yattı. Ben ordan kendisiyle iletişimde oldum ve bu normal müşteri - şube müdürü olarak... Ben bankacıya değil, bankaya güveniyorum." dedi.

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