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    Seçil Erzan davasında ikinci perde, kırık telefondaki mesajlar sorulacak

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yüksek kar getirili ‘gizli fon’ vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. Futbolcu Semih Kaya ile Bahçekapılı çifti de adliyeye geldi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına bugün İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.30'da başlandı.

    Seçil Erzan davasında ikinci perde, kırık telefondaki mesajlar sorulacakSemih Kaya

    ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE GELDİ

    Futbolcu Semih Kaya 'tanık' sıfatıyla, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı da 'müşteki' sıfatıyla adliyeye geldi. Ayrıca Seçil Erzan'ın yeğeni Tanın Yılmaz da adliyeye geldi.

    20 Kasım 2023'de görülen 7 sanıklı davanın ilk duruşmasında sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, sanıklar Atilla Yörük ile Nazlı Can'ın mevcut delil durumu ve tutuklulukta kaldıkları süre de göz önüne alarak tahliyesine karar verilmişti.

    Seçil Erzan davasında ikinci perde, kırık telefondaki mesajlar sorulacakBuse Terim Bahçekapılı

    Davanın ilk duruşmasının ara kararında mahkeme ayrıca, gelmeyen müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar'ın hazır edilmesi için avukatlarına süre verilmesine hükmetmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera, Arda Turan, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 18 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer alırken; Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can'un bulunduğu 7 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

    Volkan Bahçekapılı

    KİM NE KADAR PARA YATIRDI

    İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı'nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan'a teslim ettiği, Fernando Muslera'nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan'ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan'ın Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan'dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

    TUTUKLU 2 KİŞİNİN MESAJLARI DAVA DOSYASINDA

    Seçil Erzan davasında bilirkişi raporunda Erzan'ın kırık telefon ve sim kartının incelenmesiyle hazırlanan raporda, davanın tutuklu bulunan tek sanıkları Erzan ile Ali Yörük’ün mesajlaşmaları yer aldı. Erzan’ın Yörük’e ‘’İyi olmak zorundayım. 100 kişi arkamda hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl olacak be Ali?’’ dediği kaydedildi.

    SEÇİL ERZAN HAKKINDA 252 YIL İSTENİYOR

    18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan'ın ‘nitelikli dolandırıcılık' ve ‘özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21'e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Seçil ErzanFonMesajlar
    Haberler > Gündem > Seçil Erzan davasında ikinci perde, kırık telefondaki mesajlar sorulacak
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