AK Parti'nin Erzurum başkan adayı Mehmet Sekmen yeniden seçilirse bir ilk olacak

7 Ocak 2024 21:39 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 21:40

Yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 11’i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıkladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise anılan isim 2 dönemdir görevde olan Mehmet Sekmen oldu. AK Parti tarafından 3’üncü kez başkanlığa aday gösterilen Sekmen’in adaylığı, seçimi kazanması durumunda Erzurum siyaset tarihinde de bir rekor kıracak.

SEÇİMİ KAZANIRSA BİR İLK OLACAK

Sekmen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden zaferle çıkarsa, 3 dönem üst üste Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ilk isim olarak tarihe geçecek.

"KAZANAN ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ OLACAK"

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen de heyecanlı, gururlu ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "AK Parti deyince akla yerel yönetimler geliyor. İnşallah yeni eserleri ülkemize kazandıracağız. AK Parti, genel yönetimdeki hizmette olduğu gibi yerel yönetimlerde de önemli eserleri 81 vilayette yerine getirecek. Kazanan biz değil, AK Parti değil, ülkemiz ve milletimiz olacak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank’ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi hususunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu.

Faal siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı’na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.