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    AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapacak!

    Siyasette yerel seçim mesaisi devam ederken AK Parti merakla beklenen İBB adayını açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarılan aday, kulislerde ismi konuşulan Murat Kurum oldu. Murat Kurum, adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından ilk açıklamasını bugün saat 17.00'de yapacak.

    AK Parti&#039;nin İBB adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapacak!
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için siyasi partilerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Takvim hızla işlerken AK Parti, merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayını bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda kamuoyuna açıkladı. AK Parti'nin İBB adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. 

    İLK AÇIKLAMASINI YAPACAK

    Murat Kurum adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından ilk açıklamasını buı akşam saat 17.00'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapacak. Yerel seçimlere ilişkin kritik mesajlar verecek olan Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik edecek.

    AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapacak!

    Murat Kurum dün adaylığının tebliğ edilmesinin ardından ilk açıklamayı yapmıştı. Kurum "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Siyaset kulislerinde AK Parti'nin İstanbul adaylığı için birçok isim konuşulmuştu. Bunlardan bazıları Ali Yerlikaya, Adil Karaismailoğlu, Mehmet Tevfik Göksu ve son olarak Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dı.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumIbbAk Parti
    Haberler > Politika > AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum ilk açıklamasını yapacak!
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