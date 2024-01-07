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    AK Parti belediye başkan adayları tam liste 2024! AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları kimler oldu? İl il aday listesi!

    AK Parti belediye başkan adayları TAM LİSTE kimler var? | AK Parti’nin yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları belli oldu. Belediye başkan adayları kimler olacak merak ediliyordu. İşte AK Parti belediye başkanı adayları tam liste hali…

    AK Parti belediye başkan adayları tam liste 2024! AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları kimler oldu? İl il aday listesi!
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti belediye başkanı adayları kimler? AK Parti 2024 belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte, AK Parti il ve büyükşehir belediye başkan adayları…

    AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin 10 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

    Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan oldu.

    Toplantıda ayrıca 15 ilin belediye başkan adayı daha açıklandı:

    Buna göre; Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, Çanakkale Belediye Başkan adayı​​​​​​​ Jülide İskenderoğlu, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş, Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin, Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu, Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu, Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk oldu.

    AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARRI TAM LİSTE

    • Samsun: Halit Doğan
    • Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
    • Tokat: Eyüp Eroğlu
    • Yalova: Mustafa Tutuk
    • Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
    • Isparta: Şükrü Başdeğirmen
    • Kastamonu: Tahsin Babaş
    • Kocaeli: Tahir Büyükakın
    • Muğla: Aydın Ayaydın
    • Ordu: Mehmet Hilmi Güler
    • Rize: Rahmi Metin
    • Çankırı: Hüseyin Filiz
    • Denizli: Osman Zolan
    • Düzce: Faruk Özlü
    • Edirne: Belgin İba
    • Elazığ: Şahin Şerifoğulları
    • Erzurum: Mehmet Sekmen
    • Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
    • Artvin: Mehmet Kocatepe
    • Aydın: Mustafa Savaş
    • Balıkesir: Yücel Yılmaz
    • Bingöl: Erdal Arıkan
    • Bitlis: Nesrullah Tanğlay
    • Bursa: Alinur Aktaş
    • Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiYerel SeçimBelediye Başkanı
    Haberler > Politika > AK Parti belediye başkan adayları tam liste 2024! AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları kimler oldu? İl il aday listesi!
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