Murat Kurum milletvekili mi, nereden milletvekili? Murat Kurum hangi partiden, nerenin milletvekili?

7 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 16:01

Murat Kurum nereden milletvekili? Murat Kurum milletvekili mi, nereden, hangi şehirden milletvekili merak ediliyordu. İşte yanıtı…

MURAT KURUM NEREDEN MİLLETVEKİLİ?

Murat Kurum, AK Parti’nin 28. dönem İstanbul milletvekilidir. İstanbul’dan milletvekili olan Murat Kurum 1976 Ankara doğumludur.

MURAT KURUM KİMDİR?

İnşaat Mühendisi; İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde kentsel dönüşüm alanında 2017 yılında tamamladı.

1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman, 2006- 2009 yılları arasında İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.