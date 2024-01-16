252 yıl hapsi istenen Seçil Erzan, Semih Kaya’ya tepki gösterdi: Bagajı açtığımda paralar kapışılıyordu

16 Ocak 2024 04:43 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 04:53

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve altı sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma yapıldı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ifadeler başlamadan önce söz alan Seçil Erzan “GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka yöneticisi olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı, bu da bir gerçek. Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu. Canımla buradayım. Ama kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya’ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Emre Belözoğlu’nun parasını aldık ve 10 kişi paylaştı. Gerçek mağdurlar adına çok üzgünüm. Bütün bunların sebebi benim. Çok özür dilerim ama bu para bende değil” dedi.

SEMİH KAYA YÜZLEŞTİ

Duruşmada şahit olarak dinlenen Semih Kaya toplamda 4,1 milyon doları Seçil Erzan’a verdiğini ve Erzan’ın kendisine 10 milyon dolar alacağını söylediğini anlattı. Mahkeme Başkanı’nın “Aranızda husumet var mıydı?” sorusu üzerine Semih Kaya “Benim ona bir düşmanlığım yoktu. Husumetimiz de yoktu” dedi. Mahkeme Başkanı “Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?” diye sorunca şahit Semih Kaya “Herhâlde matematiğinde bir sıkıntı var. Kendi tarafından sürekli bir kurgu planlanıyor” şeklinde konuştu. Selçuk İnan’ı kendisinin fona dâhil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirten Kaya, mahkemede Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı da okudu. Duruşmada Seçil Erzan, Semih Kaya’ya soru sormak istedi. Erzan “Sen bana ‘O para buraya gelecek’ dedin mi demedin mi” diye soru yöneltince Kaya “Ülkenin en büyük kulüplerinde, Çekya’nın en büyük kulüplerinde oynadım. Sözleşmelerine imza attığım bedeller görülürse benim böyle bir paraya ihtiyacım olmadığı anlaşılacaktır. Ben zaten o güce sahibim, Seçil Erzan kim ki bana ev alacak, benim ona ihtiyacım olacak?” ifadelerini kullandı.

ESKİ SEVGİLİ, TANIK OLDU

Seçil Erzan, eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile mahkemede ilk defa karşılaştı. Şahit olarak ifade veren Candaş Gürol “Fatih Hoca bankaya para yatırdığını söyledi ama fon gibi bir sistemden bahsetmedi. ‘Sadece hasar tespiti yapalım’ dedi. Seçil’in böyle bir işin içinde olması hayal gücümün de ötesindeydi” açıklamasını yaptı.