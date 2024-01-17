Beşiktaşlı taraftarlardan Arda Turan'a 'Seçil Erzan' tezahüratı 'Paralar nerede'
Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'a yapılan tezahüratlar sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar 'Seçil Erzan oley, paralar nerede Arda Turan' sözleriyle şaşırttı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşma oynanırken konuk ekibin teknik direktörü Arda Turan için yapılan tezahüratlar şaşırttı.
Dolandırıcılık davasından yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın da mağdurları arasında yer alan Turan için 'paralar nerede' şeklinde tezahürat yapıldı.
ARDA TURAN'A 'SEÇİL ERZAN' PROTESTOSU
Beşiktaşlı taraftarlar maçın oynandığı esnada Arda Turan'a yönelik 'Seçil Erzan oley, paralar nerede' tezahüratları yapmaya başladı.
Sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası taraftarlar ikiye bölündü.
Bir grup Beşiktaşlı taraftarların Arda Turan'ın Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatından dolayı siyah-beyazlı formayı giydiğini ve kendisine bu tarz tezahüratlar yapılmaması gerektiğini savundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi