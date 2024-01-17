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    Beşiktaşlı taraftarlardan Arda Turan'a 'Seçil Erzan' tezahüratı 'Paralar nerede'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'a yapılan tezahüratlar sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaşlı taraftarlar 'Seçil Erzan oley, paralar nerede Arda Turan' sözleriyle şaşırttı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

    Karşılaşma oynanırken konuk ekibin teknik direktörü Arda Turan için yapılan tezahüratlar şaşırttı.

    Dolandırıcılık davasından yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın da mağdurları arasında yer alan Turan için 'paralar nerede' şeklinde tezahürat yapıldı.

    Beşiktaşlı taraftarlardan Arda Turan'a 'Seçil Erzan' tezahüratı 'Paralar nerede'

    ARDA TURAN'A 'SEÇİL ERZAN' PROTESTOSU 

    Beşiktaşlı taraftarlar maçın oynandığı esnada Arda Turan'a yönelik 'Seçil Erzan oley, paralar nerede' tezahüratları yapmaya başladı.

    Sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası taraftarlar ikiye bölündü.

    Bir grup Beşiktaşlı taraftarların Arda Turan'ın Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatından dolayı siyah-beyazlı formayı giydiğini ve kendisine bu tarz tezahüratlar yapılmaması gerektiğini savundu.

    Eyüpspor maçında Seçil Erzan gerginliği! Arda Turan'dan sert uyarı geldi
    Oynat

    Eyüpspor maçında Seçil Erzan gerginliği! Arda Turan'dan sert uyarı geldi

    TFF 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor'u konuk eden Eyüpspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak zirve yolunda kayıp yaşamadı. Maç içerisinde futbolda dolandırıcılık davasından dolayı yargılanan Seçil Erzan'a edilen küfürler ise geceye damga vurdu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda TuranBeşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaşlı taraftarlardan Arda Turan'a 'Seçil Erzan' tezahüratı 'Paralar nerede'
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