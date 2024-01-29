Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik

    Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı fon sistemine nasıl dahil edildiğini anlattı. Belözoğlu, "Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Emre Belözoğlu&#039;ndan Seçil Erzan yorumu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik
    Seçil Erzan, Emre Belözoğlu, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu toplam 21 kişi, kamuyounda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve Seçil Erzan'ın 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına neden olan dolandırıcılık gündemdeki yerini koruyor.

    'İŞİN RENGİNİN DEĞİŞMESİNE ŞAHİT OLDUK'

    Fonun mağdurlarından Emre Belözoğlu, davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bankacılık işlemi yapacaklarını düşünerek kuzeni vasıtasıyla yatırım yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik" dedi.

    'ALLAH ONLARA VİCDAN VERSİN'

    Belözoğlu, sonrasında hukuksal haklarını kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Şu an bu sürecin takipçisiyiz. Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin. Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Seçil ErzanEmre Belözoğlu
    Haberler > Gündem > Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Naci Görür tek tek sayarak yine uyardı: 7 ilde deprem tehlikesi çok ciddi arttı - Gündem'O illerde deprem tehlikesi çok ciddi arttı'İstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak! Bakan Uraloğlu'dan TGRT'ye özel açıklamalar - Gündemİstanbul'un trafiği böyle rahatlayacak!Gaziantep'te boşanmak üzere olduğu eşinin evine giden adam katliam yaptı: 4 ölü, 3 yaralı - GündemGaziantep'te katliam! Damat önüne gelene kurşun yağdırdıBursa'da kadın cinayeti: 'Ablanı öldürdüm' mesajından sonra kayıplara karıştı - GündemBursa'da kadın cinayeti: 'Ablanı öldürdüm' mesajından sonra kayıplara karıştıAdana'da feci kaza, kavgadan kaçan çocuk midibüsün altında can verdi! Dehşet anı kamerada - GündemAdana'da feci kaza, kavgadan kaçan çocuk midibüsün altında can verdi! Dehşet anı kameradaKahramanmaraş'ta deprem oldu! 3,7 ile sallandılar - GündemKahramanmaraş'ta deprem oldu! 3,7 ile sallandılarKorku filmi değil, deprem anı! Hatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler - GündemHatay'ın yıkıldığı 6 Şubat'tan yeni görüntüler7 ilde dev operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristlerin inleri yerle bir edildi - Gündem7 ilde dev operasyon! Eylem hazırlığındaki teröristlerin inleri yerle bir edildiKartal'da kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: İki kardeşten biri öldü diğeri yaralı - GündemKartal'da kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: İki kardeşten biri öldü diğeri yaralıİstanbul beyaza büründü, sarı kod verildi! Meteoroloji yarın için tahmin değiştirdi - Gündemİstanbul beyaza büründü, yeni uyarı geldi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...