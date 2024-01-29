Emre Belözoğlu'ndan Seçil Erzan yorumu: Süpermarket çalışanına değil, banka müdürüne güvendik

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı fon sistemine nasıl dahil edildiğini anlattı. Belözoğlu, "Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık" dedi.

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu toplam 21 kişi, kamuyounda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen ve Seçil Erzan'ın 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına neden olan dolandırıcılık gündemdeki yerini koruyor.

'İŞİN RENGİNİN DEĞİŞMESİNE ŞAHİT OLDUK'

Fonun mağdurlarından Emre Belözoğlu, davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bankacılık işlemi yapacaklarını düşünerek kuzeni vasıtasıyla yatırım yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Daha sonra işin ikinci, üçüncü gününde renginin değişmesine şahit olduk. Bize bankacılık işlemi yapıldığına dair kağıtlar verildi. Biz yine de buna güvenmedik ve bankaya kendisini şikayet ederek, bankanın müfettişlerini getirttik" dedi.

'ALLAH ONLARA VİCDAN VERSİN'

Belözoğlu, sonrasında hukuksal haklarını kullandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu an bu sürecin takipçisiyiz. Ne yazık ki popülist bir şekilde, insanların acılarından, yaşamış oldukları sıkıntılarından beslenen bir güruh var. Onlara söyleyebileceklerim, Allah onlara vicdan versin. Burada bir süpermarket çalışanı değil, bir banka müdürünün, bankacılık işlemi yaptığını söyleyerek, elimize bankanın kendi ürettiği kağıtlarla vermiş olduğu şeylere inandık. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok."