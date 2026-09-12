Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Hürmüz Boğazı, bölgedeki çatışmalar ve Suudi Arabistan'a karşı düzenlenen saldırıları görüştü.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün gerçekleştirilen görüşmede Hürmüz Boğazı'yla ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar değerlendirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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