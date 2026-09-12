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Spor

Alanyaspor ile Göztepe arasında gol düellosu

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Alanyaspor ile Göztepe arasında gol düellosu

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in beşinci haftasında konuk ettiği Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Duarte'nin ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Fatih Aksoy'un şutu direğe çarpıp auta çıktı.

17. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Hadergjonaj ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Omar Ben Ali'nin kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

28. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Antunes'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Rhaldney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmasının ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Corendon Alanyaspor - Göztepe
Başlık ResmiCorendon Alanyaspor - Göztepe

48. dakikada Göztepe'nin sol kanattan atağında Akonnor'un ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya Henrique'nin kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada Corendon Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Fernandes ceza sahası içerisinde Cedric ile yaptığı duvar pasının ardından düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

73. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Akonnor'un ceza sahası içerisinde Fernandes tarafından düşürülmesi sonucu hakem Ozan Ergün, VAR monitörüne çağırıldı. Ergün, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Juan, penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

75. dakikada Antalya ekibi eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Hagi'nin ortasında arka direkte topla buluşan Makouta'nın gelişine vurduğu top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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