Kayseri'de ay çekirdeği hasadına katılan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ton ayçiçeği üretildiğini, bunun 300 bin tonunun çerezlik ayçiçeğinden oluştuğunu açıkladı. Bayraktar, çerezlik ayçiçeğinde Türkiye'nin 118 bin ton ihracat yaptığını belirtti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi’nde çiftçilerin ay çekirdeği hasadına katıldı.

Üretimi üç il sırtladı, hasat başladı! Çay keyfinin vazgeçilmezi...

"ÜRETİMİN YÜZDE 65'İ 3 İL SIRTLIYOR"

Hasat sırasında çiftçilerin taleplerini de dinleyen Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Çerezlik ayçiçeği üretimi son yıllarda Türkiye’de çok daha geniş alanlarda yapılmaya başladı. Buna Kayseri’de dahil. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon ton civarında ayçiçeği üretimimiz var. Bunun 300 bin tonu çerezlik ay çiçeği üretimi. Kayseri, Konya, Aksaray gibi illerimiz üretim açısından başta geliyor.

Üretimi üç il sırtladı, hasat başladı! Çay keyfinin vazgeçilmezi...

Üretimin de yüzde 65’ini bu 3 ilimiz karşılıyor. Türkiye ayçiçeği ithalatçısı bir ülke. Yani ciddi manada ithalat yapıyoruz. Ancak çerezlik ayçiçeğine geldiğimizde Türkiye’nin bu alanda ihracatçı olduğunu görüyoruz. Yani 118 bin ton civarında bir ihracat rakamımız var. 197 milyon dolarda Türkiye’ye bir ihracat geliri sağlıyoruz. Üretim alanlarına baktığımızda son yıllarda büyük bir gelişme olduğunu görüyoruz.

Üretimi üç il sırtladı, hasat başladı! Çay keyfinin vazgeçilmezi...

"70 BİN TONU KAYSERİ'DE ÜRETİLİYOR"

Yaklaşık 70 bin ton civarında Kayseri’de üretimimiz var. 190 bin dekar alanda da çerezlik ayçiçeği üretimi yapılıyor. Bu yıllar itibarıyla da büyük gelişme kaydediyor. Bu yıl da iklim şartları gayet iyi gitti. Ben bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.



Üretimi üç il sırtladı, hasat başladı! Çay keyfinin vazgeçilmezi...

Öte yandan Bayraktar, yine Akin Mahallesi’nde bir kırmızı et tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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