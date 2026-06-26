LEGO, sadece 30 adet üretilen 1.603 beygirlik lüks hiper otomobil Koenigsegg Sadair’s Spear’ın gerçek boyutlu ve sürülebilir bir modelini yaptı. Tam 327 bin parçadan oluşan bu dev LEGO araba, pistte 111 km/s hıza ulaşarak rekor kırmayı başardı.

Ünlü oyuncak markası LEGO, yeni çıkaracağı "Technic Koenigsegg" setini sıra dışı bir reklamla tanıttı. Tasarımcılar, yeni seti piyasaya sürmeden önce gerçeğiyle aynı boyutlarda, çalışan bir LEGO otomobil üretti. İngiltere’deki ünlü Goodwood pistinde görücüye çıkan bu özel araç, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

KISA SÜREDE TAMAMLANAN ZORLU ÇALIŞMALARDAN BİRİ

LEGO tasarım ekibinin yaklaşık yedi buçuk ayda tamamladığı proje, bugüne kadar geliştirilen en karmaşık Technic araçlarından biri olarak öne çıkıyor. LEGO Technic Tasarım Lideri Lubor Zelinka, hedeflerinin 100 km/s hıza ulaşabilen bir LEGO otomobili üretmek olduğunu belirterek, projenin kısa sürede tamamlanan en zorlu çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

LEGO’dan sıra dışı proje! 327 bin parçayla gerçek boyutlu araç yapıldı, pistte rekor kırdı

Modelde, Koenigsegg'in "Ghost Mode" olarak bilinen açılabilir gövde panelleri de birebir uygulandı. Böylece ilk kez tam boyutlu bir LEGO yapıda bu kadar fazla hareketli gövde parçasına yer verildi.

400 KİLOSU LEGO PARÇASINDAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 1.800 kilogram ağırlığındaki aracın 400 kilogramını LEGO parçaları oluşturuyor. Modelin altında ise özel üretim metal şasi, FIA standartlarına uygun güvenlik kafesi, Koenigsegg karbon jantlar ve tam işlevli süspansiyon sistemi bulunuyor. Gerçek Sadair’s Spear'dan farklı olarak araç, küçük bir elektrik motoruyla çalışıyor.

LEGO’dan sıra dışı proje! 327 bin parçayla gerçek boyutlu araç yapıldı, pistte rekor kırdı

Profesyonel sürücü Markus Lundh tarafından Goodwood pistinde test edilen tam boyutlu LEGO hiper otomobil, 111 km/s hıza ulaşarak hedeflenen performansın üzerine çıktı. LEGO, bu projeyle hem yeni Technic setinin mühendislik detaylarını sergilemeyi hem de markanın tasarım ve üretim kabiliyetini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

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