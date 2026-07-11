Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları duyuruldu. Sonuçların açıklanması ardından LGS ile öğrenci alacak okulların kontenjan dağılımı belli oldu! Okul kontenjan dağılımı online olarak sorgulanabilecek.

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Bu kapsamda LGS kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarında toplam 198 bin 899 kontenjan yer alıyor.

KONTENJAN DAĞILIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Söz konusu kontenjanın okul türüne göre dağılımı da belli oldu.

Buna göre, kontenjanın okul türlerine göre dağılımı, Anadolu liselerinde 60 bin 886, fen liselerinde 38 bin 700, Anadolu imam hatip liselerinde 43 bin 706, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 210, Anadolu mesleki ve teknik liselerinde ise 46 bin 397 olarak belirlendi.

Okulların kontenjanlarına "Rota Maarif" platformu ve e-Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

LGS ile öğrenci alacak okulların kontenjan dağılımı belli oldu! Okul kontenjan dağılımı sorgulama

ROTA MAARİF PLATFORMU NEDİR?

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek. Rota Maarif ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

Rota Maarif'te kullanıcılar; okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.

Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkânları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri yer alıyor. Bu bilgiler sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.

"Rota Maarif", tüm vatandaşlar için ortak bir okul bilgi platformu özelliği taşıyor. Vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı olarak inceleyebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası