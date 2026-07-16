Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı tarihi belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe-Gornik Zabrze maç biletleri satış takvimi netleşti. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

2026-2027 sezonundaki ilk resmi sınavına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıkacak olan Fenerbahçe, 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile eşleşti. Kadıköy'de oynanacak ilk karşılaşma öncesinde maç tarihi, yayıncı kuruluş ve bilet satış süreciyle ilgili ayrıntılar netleşirken, taraftarlar Avrupa heyecanı için geri sayıma başladı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 21 Temmuz 2026 Salı günü Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlayacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 veya 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe-Gornik Zabrze maç biletleri satış tarihi

FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Kulübü, Gornik Zabrze karşılaşmasının bilet satış takvimini açıkladı. İlk etapta 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satış başladı. İkinci aşamada 17 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri, FBSK Super App Premium üyeleri ve Fenerpara üyeleri bilet satın alabilecek. Genel satış ise 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe-Gornik Zabrze maç biletleri satış tarihi

Biletler yalnızca Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak. Kulüp, satılan biletlerin transfere kapalı olacağını duyururken, müsabakaya son 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kartı bulunmayan taraftarların bilet satın alamayacağını da açıkladı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? Fenerbahçe-Gornik Zabrze maç biletleri satış tarihi

FENERBAHÇE-GORNİK ZABRZE MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Kuzey Tribünü - Spor Toto Tribünü: 1.500 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 2.700 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 3.000 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 3.550 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 3.950 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 4.250 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt A-I Blok: 5.950 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt B-H Blok: 6.850 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt C-G Blok: 8.200 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D-F Blok: 9.300 TL

Maraton Alt Adidas E Blok: 14.500 TL

Fenerium Alt E Blok VIP: 40.000 TL

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