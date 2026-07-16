1 Temmuz'da hayata geçirilen DOA Sistemi'nde ilk haftalarda yaşanan yoğunluk ve suistimal girişimleri sonrası yeni bir karar alındı. Türkiye Çevre Ajansı, yarından itibaren TCKN ve cep telefonu numarasıyla girişleri geçici olarak kısıtlayarak sisteme "sadece QR kod üzerinden erişim sağlanacağını" duyurdu.

Türkiye genelinde 1 Temmuz'da uygulamaya alınan Depozito İade Sistemi'nde (DOA) ilk haftaların ardından dikkat çeken bir düzenlemeye gidildi. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA), sistemde oluşan yoğunluğu azaltmak ve suistimallerin önüne geçmek amacıyla giriş yönteminde değişikliğe hazırlanıyor.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk

SADECE QR KOD İLE GİRİŞ DÖNEMİ

CNBC-e'ye konuşan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, yarından itibaren T.C. kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla yapılan girişlerin geçici bir süre için sınırlandırılacağını açıkladı. Yeni uygulamayla birlikte sisteme yalnızca DOA mobil uygulaması üzerinden oluşturulan QR kod ile giriş yapılabilecek.

Öztürk, depozito makinelerinde başlangıçta her kullanıcı için toplam 200 adet ambalaj sınırı getirildiğini belirterek, bu limitin kuyruk oluşmasını engellemek amacıyla düşük tutulduğunu ifade etti. Ancak uygulamanın ilk döneminde beklenmedik bazı kullanım yöntemleriyle karşılaştıklarını söyledi.

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Bazı kişilerin 1500 ila 2000 adet ambalajla sisteme geldiğini aktaran Öztürk, farklı kişilere ait T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri kullanılarak mevcut sınırın aşıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Bu nedenle geçici bir tedbir kararı aldıklarını vurgulayan Öztürk, yaklaşık iki ay boyunca yalnızca QR kod ile giriş yapılmasının planlandığını söyledi. Böylece hem suistimallerin önüne geçilmesi hem de depozito makinelerindeki yoğunluğun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Depozito sistemi suistimal edildi, sistem değiştirildi! Yarından itibaren geçerli

Depozito İade Sistemi kapsamında vatandaşlar, belirlenen içecek ambalajlarını iade ederek depozito bedelini geri alabiliyor. Yetkililer, uygulamanın çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, sistemin ilk aylarında yaşanan sorunların yeni düzenlemelerle giderilmesinin amaçlandığını ifade ediyor.

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