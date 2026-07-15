ABDULLAH AYDEMİR • Antalya
Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal hayatını kaybetti
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
88 yaşında hayatını kaybeden Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.
Olcay Baykal’ın, cuma günü, Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.
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