İhlas Haber Ajansı
Konyaspor'a Gambiyalı kanat: Yıllar sonra Süper Lig'e döndü
Süper Lig takımlarından Konyaspor, Young Boys forması giyen Ebrima Colley ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Gambiyalı kanat oyuncusu, 2022-2023 sezonunda Karagümrük'ün başarısı için mücadele etmişti.
Özetle DinleKonyaspor'a Gambiyalı kanat: Yıllar sonra Süper Li...
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Konyaspor, 26 yaşındaki Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kadrosuna kattı.
- Yeşil-beyazlı kulüp, Colley'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti.
- İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.
- Konyaspor, internet sitesinde Ebrima Colley'e 'hoş geldin' diyerek başarılar diledi.
- Colley daha önce İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia Calcio formalarını giydi. Türkiye'de daha önce Karagümrük ile Süper Lig tecrübesi yaşadı.
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Konyaspor, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ebrima Colley'e 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia Calcio takımlarında forma giyen Ebrima Colley, Türkiye'de ise Karagümrük ile Süper Lig tecrübesi yaşadı.
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