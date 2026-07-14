İhlas Haber Ajansı
Konyaspor'da transfer: Üç yıllık sözleşmeye imza attı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Flamengo forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı stoper Joao Pedro Da Mata ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Özetle DinleKonyaspor'da transfer: Üç yıllık sözleşmeye imza a...
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Spor az önce
Konyaspor, Brezilya ekibi Flamengo'dan 20 yaşındaki stoper Joao Pedro Da Mata'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
- Joao Pedro Da Mata transferi, stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreniyle gerçekleşti.
- İmza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.
- Konyaspor, Joao Pedro Da Mata'ya 'hoş geldin' diyerek, başarılar diledi.
- Brezilya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde görev yapan Da Mata, Konyaspor'da 41 numaralı formayı giyecek.
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Konyaspor, Brezilya ekibi Flamengo forması giyen 20 yaşındaki stoper Joao Pedro Da Mata'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz da hazır bulundu.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Joao Pedro da Mata'ya 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Joao Pedro Da Mata, Brezilya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde görev yaptı. Genç futbolcu, Konyaspor’da 41 numaralı formayı terletecek.
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