Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!
‘Mehmet Akif Suç Örgütüne' yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 10 Eylül'de sanıkların yargılanmasına başlanacak. Mehmet Akif Ersoy'un avukatları, duruşmanın kapalı yapılması için başvuruda bulundu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
- Mahkeme, ilk başta iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa geri yollamıştı.
- Savcılığın yeniden gönderdiği iddianame kabul edildi.
- Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik yargılanacak.
- Mehmet Akif Ersoy'un avukatları, duruşmanın kapalı yapılması için dilekçe sundu.
- İddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 'suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından ceza talep ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Mehmet Akif Suç Örgütüne' yönelik iddianame hazırlanmış ve değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.
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İLK DURUŞMA 10 EYLÜL'DE
Mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı. Savcılığın yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame, kabul edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik'in yargılanmasına 10 Eylül'de başlanacak.
KAPALI DURUŞMA İÇİN BAŞVURU YAPTILAR
Yargılama başlamadan önce Mehmet Akif Ersoy'un avukatları tarafından duruşmanın kapalı yapılması için mahkemeye dilekçe sunuldu. Dilekçede "Duruşmalar kural olarak alenidir. Ancak işbu yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur. Duruşmanın açık yapılması halinde telafisi imkansız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi mevcuttur. Bu nedenle, yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve öngörülen istisnai şartların oluşması sebebiyle, duruşmanın tamamının kapalı olarak yapılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında ‘suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.