Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ekin biçtiği sırada biçerdöveri alevlere teslim olan Yozgatlı işçi Fikret Bolat'ın gözyaşları köylüleri harekete geçirdi. Han, Bereketli ve Ahmetli köyü sakinleri imece usulüyle 800 bin lirayı aşkın yardım toplayarak Bolat'a teslim etti. Dayanışma örneği büyük takdir topladı.

Yozgat’tan Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Han köyüne giden Fikret Bolat’ın biçerdöveri ekin biçtiği sırada alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

800 BİN LİRAYI TESLİM ETTİLER

Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında biçerdöverden geriye sadece demir yığını kaldı. Bolat’ın üzülüp ağladığını gören Han köyü sakinleri, civardaki Bereketli ve Ahmetli köylerine de haber vererek, dayanışma örneği sergiledi. Üç köyde toplanan 800 bin lirayı aşkın para, biçerdöveri yanan Bolat’a teslim edildi. Köylülerin imece usulü yardım toplaması takdirle karşılandı.

Biçerdöveri kül oldu! Gözyaşlarını gören köylüler 800 bin TL topladı

“HALİNİ GÖRDÜM PERİŞANDI”

Han köyü sakinlerinden Mehmet Yel, "Biçerin yandığı gün ben burada değildim, sonradan öğrendim. Geldim, biçercinin halini gördüm perişandı. Benden önce arkadaşlar yardım etmişti. Baktım bir köşede oturmuş ağlıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ellerinden geliyorsa burada yapılan gibi Yozgat halkı da ona yardım edebilirse çok güzel olur. Bana biçeri 60 bin euroya aldığını, 15 bin eurosunu ödediğini söylemişti. Biz 800 bin lira topladık’’ dedi.

Biçerdöveri kül oldu! Gözyaşlarını gören köylüler 800 bin TL topladı

“ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK”

Hacı Hıdır Dolu ise, "Bizim köyde herkesten Allah razı olsun yangına koştuk, maalesef söndüremedik. Elimizden geleni biz yaptık. Parayı topladık. Bayanlarımız çeyrek altın verdi’’ diye konuştu.

SICAKTAN ATEŞ ALMIŞ

Ali Kaya Talay da "Bu biçer benim yanıma geldi çalıştı, sonra sıcaktan ateş aldı. Kahveye geldi, insanlarımız kahvenin önünde para topladı. Çevre köylere de gittik. Onlar da bize gönderdi. 800 bin lirayı aşkın para verdik ve yolcu ettik gitti’’ şeklinde konuştu.

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