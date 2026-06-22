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Sivas'ta dükkanının önünde oturduğu sırada kapısına yanaşan bir otomobilin bagajındaki hareketliliği fark eden esnaf Rüştü Kiriş, merakla araca yaklaştığında iç ısıtan bir manzarayla karşılaştı. Aracın bagaj kısmında hasta bir buzağı yattığını ve hayvana araç içine asılan bir serumla müdahale edildiğini gören esnaf, sahiplerinin minik yavruyu kendi imkanlarıyla veterinere yetiştirmeye çalıştığını öğrenince hem şaşırdı hem de büyük bir duygu seli tecrübe etti. Gurur verici bu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydeden duyarlı adam, hayvansever vatandaşların minik buzağıya gösterdiği bu merhamet dolu yaklaşımın kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

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