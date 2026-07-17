İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine büyük zam! İşte yeni tarife
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla yediemin ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 arasında zam yapıldı. Yediemin otoparklarına araç çekme ücreti yüzde 38,90 zamla 1.800 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi. Otoparkların günlük ücret tarifesinin motosikletlerde yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerde yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.
- Araç çekme ücreti 1800 liradan 2500 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 1800 liradan 2500 liraya yükseltildi.
- İlave kilometre ücreti 70 liradan 100 liraya çıkarıldı.
- Motorlu bisikletlerin günlük otopark ücreti 50 liradan 70 liraya, motosikletlerin 100 liradan 130 liraya, otomobillerin ise 200 liradan 250 liraya yükseltildi.
- Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüs ücretleri 230 liradan 300 liraya, kamyon ve otobüs ücretleri 350 liradan 450 liraya, iş makinesi ücretleri ise 450 liradan 600 liraya çıkarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde görüşüldü.
ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİ
Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ila 42,86 zam yapılması teklif edildi. Araç çekme ücretinin yüzde 38,90 zamla 1800 liradan 2 bin 500 liraya, 5 kilometreye kadar özel taşıma ücretinin 1800 liradan 2 bin 500 liraya, ilave kilometre ücretinin ise yüzde 42,86 zamla 70 liradan 100 liraya yükseltilmesi istendi.
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MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET
Yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin motorlu bisikletlerde yüzde 40 zamla 50 liradan 70 liraya, motosikletlerde yüzde 30 zamla 100 liradan 130 liraya, otomobillerde yüzde 25 zamla 200 liradan 250 liraya çıkarılması istendi.
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KAMYON, KAMYONET, OTOBÜS, İŞ MAKİNELERİ...
Ayrıca, kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerde yüzde 30,43 zamla 230 liradan 300 liraya, kamyon ve otobüslerde yüzde 28,57 zamla 350 liradan 450 liraya, iş makinelerinde ise yüzde 33,33 zamla 450 liradan 600 liraya çıkarılması talep edildi.
Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" kabul edildi.