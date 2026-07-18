Türkiye Gazetesi
İsmail Yüksek'in düğününde Aziz Yıldırım ve Ali Koç sürprizi
Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi.
Özetle Dinleİsmail Yüksek'in düğününde Aziz Yıldırım ve Ali Ko...
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Spor 2 dk önce
İsmail Yüksek ve Esen Matraş, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.
- Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve eski başkan Ali Koç üstlendi.
- Düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
- Çift geçen yıl nişanlanmıştı.
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş, bugün İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.
NİKAH ŞÂHİDİ OLDULAR
Çiftin düğününde futbolcunun meslektaşları, yakın arkadaşları ve aileleri de yanlarında yer aldı. Yüksek ile Matraş çiftinin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç üstlendi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Düğünden kareler, davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı ve çiftin mutlu anları takipçileriyle paylaşıldı. Geçen yıl nişanlanan çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından gönderi yaparak ilişkilerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyordu.
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