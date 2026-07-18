Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Esen Matraş ile dünyaevine girdi.

İsmail Yüksek ile Esen Matraş, bugün İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

NİKAH ŞÂHİDİ OLDULAR

Çiftin düğününde futbolcunun meslektaşları, yakın arkadaşları ve aileleri de yanlarında yer aldı. Yüksek ile Matraş çiftinin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç üstlendi.

İsmail Yüksek'in düğününde Aziz Yıldırım ve Ali Koç sürprizi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Düğünden kareler, davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı ve çiftin mutlu anları takipçileriyle paylaşıldı. Geçen yıl nişanlanan çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından gönderi yaparak ilişkilerini takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyordu.

Haberle İlgili Daha Fazlası