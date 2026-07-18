Ordu'da scooterıyla evine gitmeye çalışan bir çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısından son anda kurtuldu. Panikle scooterını köpeklere fırlatan çocuğun yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Çamaş ilçesi Taşoluk Mahallesinde scooterıyla evine doğru ilerleyen çocuk, yol kenarında bulunan bir köpeğin hareketlenmesi üzerine korkarak kaçmaya başladı. Bu sırada çevrede bulunan diğer sahipsiz köpekler de havlayarak çocuğun peşine düştü.

SCOOTER FIRLATTI, KAÇMAYI BAŞARDI

Üzerine doğru koşan köpeklerden kurtulmaya çalışan çocuk, kendisini korumak için elindeki scooterı köpeklerin üzerine doğru fırlattı. Bu hamlenin ardından yön değiştiren köpeklerden uzaklaşan çocuk, olay yerinden koşarak kaçmayı başardı.

Bir anda etrafını sardılar! Küçük çocuk sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Çocuğun çığlıklarını ve köpeklerin havlamalarını duyan yakındaki bir esnaf ise hızla olay yerine koştu. Köpekleri bölgeden uzaklaştıran esnaf, korku yaşayan çocuğun durumunu kontrol ettikten sonra ailesine haber verdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan korku dolu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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