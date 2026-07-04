Kaliforniya’da bir köpek sürüsünün saldırısına uğrayarak vücudunun neredeyse her yerinden ve kafasından ağır yaralanan 7 yaşındaki Patricia, günlerce süren hayat mücadelesinin ardından hayata tutundu. Korkunç olayın ardından konuşan babaannesi, torununun durumunun iyiye gittiğini ancak yaşadığı travma nedeniyle önlerinde hâlâ çok uzun ve zorlu bir tedavi süreci olduğunu belirtti.

Kaliforniya’nın Corning kasabasında 27 Haziran öğleden sonra kan donduran bir olay yaşandı. 7 yaşındaki Patricia, sokakta vahşi bir köpek sürüsünün hedefi oldu. Vücudunun neredeyse her yerinden ve kafa derisinden ağır darbeler alan küçük kız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından helikopterle acil olarak UC Davis Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Patricia, hemen ameliyata alındı.

KÖPEKLERE EL KONULDU

Olayın ardından Tehama İlçe Şerif Ofisi harekete geçerek saldırıya karışan 6 köpeğe el koydu ve hayvanları inceleme amacıyla barınağa götürdü. Hastanede hayat mücadelesi veren Patricia’nın ailesi ise büyük bir dramla karşı karşıya kaldı.

7 yaşındaki çocuk köpek sürüsünün hedefi oldu! Kafa derisi yüzüldü, dehşeti yaşadı

Kızlarını bir an bile yalnız bırakmak istemeyen aile, otel masraflarını karşılayamadıkları için günlerce arabada uyudu. Küçük kızın büyükannesi Monica Edmiston, ailenin benzin, yiyecek ve hastane masraflarını karşılayabilmek adına bir GoFundMe yardım kampanyası başlattı. Patricia’nın bu süreçteki güçlü duruşu ise hem ailesine hem de yardımseverlere umut oldu.

7 yaşındaki çocuk köpek sürüsünün hedefi oldu! Kafa derisi yüzüldü, dehşeti yaşadı

Korkunç saldırıdan beş gün sonra, küçük kızın sağlık durumundan müjdeli haber geldi. Doktorlar, Patricia'nın durumunun hızla iyiye gittiğini ve Perşembe günü taburcu edilerek evine dönebileceğini açıkladı. Babaanne Edmiston, torununun fiziki olarak eve dönecek kadar iyileştiğini ancak yaşadığı travma nedeniyle önlerinde hâlâ çok uzun ve zorlu bir tedavi süreci olduğunu belirtti.

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