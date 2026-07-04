Deprem felaketiyle peş peşe iki kez sarsılan Venezuela'da can kaybı 2 bin 645'e yükseldi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ülkede deprem nedeniyle görev yapan, aralarında Türkiye'nin de olduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanı verdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Venezuela'da depremden en çok etkilenen La Guaira'da, yabancı arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu La Guaira Limanı'nı ziyaret etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ile Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in de katıldığı ziyarette Rodriguez, arama kurtarma ekipleri liderlerine, "Venezuela Kahramanı" nişanı verdi.

Venezueladaki bilanço ağırlaşıyor! Türk ekiplere kahramanlık nişanı verildi

TÜRK EKİPLERE KAHRAMANLIK NİŞANI VERİLDİ

Rodriguez, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ile AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten'e de kahramanlık nişanı takdim etti. Türk arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda hayati rol oynayan 6 köpeğine de Venezuela'nın Kahraman Köpeği nişanı verildi.

Rodriguez'in Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı da Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'na teslim edildi. Büyükelçi Karamanoğlu, Rodriguez'in yabancı arama kurtarma ekiplerine yönelik teşekkür töreni düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Sayın Delcy Rodriguez, bu törende kampta bulunan arama kurtarma ekiplerine, bizim ülkemizden gelen arama kurtarma ekibine, ekip liderlerine madalya taktı. Ayrıca Türkiye devletimiz için de Sayın Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür mektubu ve teşekkür nişanı tebliğ etti. Bu nişanı Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmek üzere ekibimizle beraber göndereceğiz. Bu törende ayrıca güzel bir anı da oldu, burada ekiplerimizle beraber görev yapan köpeklerimize de madalya takıldı. Onların da burada yaptığı kıymetli çalışma ödüllendirilmiş oldu."

Venezueladaki bilanço ağırlaşıyor! Türk ekiplere kahramanlık nişanı verildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Rodriguez'in teşekkür mesajına değinen Karamanoğlu, "Rodriguez, bana nişanı tebliğ ederken Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ettiğini, Türk halkına teşekkür ettiğini, depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin Venezuela'nın her zaman yanında olduğunu ve bundan dolayı da şükran duyduklarını söyledi. Umuyoruz ki Venezuela'nın başına bir daha böyle bir felaket gelmez ama bu süreçte Venezuela halkının yanında her zaman olduk" dedi.

"Venezuela Kahramanı" nişanı, yıkıcı depremlerin vurduğu Venezuela'da görev yapan yabancı arama kurtarma ekiplerine verilmek üzere oluşturuldu.

Venezueladaki bilanço ağırlaşıyor! Türk ekiplere kahramanlık nişanı verildi

BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Ülkenin Enformasyon Bakanlığınca yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 2 bin 645'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin kuzeyini vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 15 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

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