2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucu eleyerek son 16'ya yükselen Mısır Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Mohamed Salah, kendisini örnek alan Müslümanları temsil etmenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Dallas Stadyumu'nda oynanan Avustralya müsabakasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah, bütün takımlara saygı duymaları gerektiğini vurguladı.

MAÇ ÖNCESİ TAKIM ARKADAŞLARIYLA NE SÖYLEDİ?

Mısır halkını sevindirdikleri için çok mutlu olduklarının altını çizen Salah, "Her zaman insanlara umut ve hayal vermeye çalışıyorum. Çok şükür, dışarıda iyi bir şeyler yapmayı başardım. Hepiniz hırsımızın ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden maçtan önce oyuncularla konuştum ve 'Belki birçok nesil daha önce Afrika Kupası'nı kazandı ama Dünya Kupası'nda oynamak için şanslı değillerdi. Bu yüzden, bulunduğunuz bu anın bir daha tekrarlanmayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en büyük yer burası, o yüzden tadını çıkarın. Baskının, bu anı sizden almasına izin vermeyin çünkü bir daha bu şansa sahip olamayabilirsiniz' dedim. Çoğu oyuncu belki de bir sonraki Dünya Kupası'nı göremeyecek. Bu yüzden, her anın tadını çıkarıyoruz. Onlarla maçtan önce ve sonra sürekli konuşuyorum. Allah'a emanet olsunlar" ifadelerini kullandı.

Avustralya ve Mısır, ABD’nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu’nda karşılaştı. Mohamed Salah, galibiyet sevinci yaşadı.

"MESSI" CEVABI

Dünya Kupası'nın dünya futbolundaki birçok yıldız oyuncu için son sahne olabileceği hatırlatılarak, "son sahnede son dansı kimin yapacağı" yönündeki soru üzerine Salah, "Lionel Messi" cevabını verdi.

Büyük futbolcular için turnuvanın son dans olup olmayacağını bilmediğini söyleyen Salah, "Benim bugün hissettiklerim inanılmaz. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen bunu yapacak kadar şanslıyız, bazen de değiliz. Yeni Zelanda'ya karşı maçın ikinci yarısının şu ana kadarki en iyi performansımız olduğunu düşünüyorum ama bu maçın da 120 dakika sürmesiyle herkes yoruldu, yer yer kramplar girdi. Sonunda maçı kazanmayı başardık. Penaltılar konusunda kesinlikle çok şanssızlardı. Oyun anlamında geliştiğimiz için gurur duyuyorum. Bizim için en önemli şey bu. Bir sonraki maçın kiminle olacağını bilmiyorum ama bugünün ve yarının tadını çıkaracağız, ondan sonra kiminle oynayacağımızı göreceğiz" açıklamasını yaptı.

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"UMARIM İYİ BİR ŞEY YAPMIŞIMDIR"

Salah, şu anda herhangi bir hayale dalmadığını, tek amacının insanlara umut verebilmek olduğunu, bunu özellikle çocuklar için yapmaya çalıştığını vurguladı.

Tecrübelerini çocuklarına aktarmaya çalıştığının altını çizen Salah, "Birisi bana bir şey sorduğunda, ona kendi görüşümü ve ona yardımcı olabilecek şeyleri söylemeye çalışıyorum. Umarım arkama dönüp baktığımda iyi bir şey yapmışımdır; iyi bir kariyer, insanların benden bir şeyler öğrendiği ve başkalarının da bir şeyler başarabileceğine dair umut beslediği bir kariyer. Çünkü herkes için bir başarı ve herkes için başarıya giden bir alan var; biri başarınca diğeri başarmayacak diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

"SADECE TADINI ÇIKARACAĞIMIZ BİR AN"

Takım arkadaşlarını mutsuz görmek istemediğini, bunun için de elinden geleni yaptığını belirten Salah, şunları söyledi:

İnsani bir varlık olarak, beni takip eden ve beni örnek alıp, büyüdüklerinde benim gibi olmak isteyen milyonlarca Müslüman'ı temsil etmek benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Son 16 eşleşmesine önce zihinsel olarak hazırlanıyorum. Her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum çünkü geri gelmeyecek. Bu yüzden, oyunculara her zaman 'sadece anın tadını çıkarın' diyorum. Birkaç dakika içinde otobüse bindiğimizde kutlama yapacağız. Daha önce hiç Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamamıştık, şimdi başardık ve bir sonraki tura geçtik. Bu yüzden, sadece tadını çıkaracağımız bir an.

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