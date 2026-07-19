Serdal Adalı'dan Mohammed Salah için rest: Bu kadarı kabul edilemez
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferine ilişkin sürecin perde arkasını anlattı. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara transfer için onay verdiğini belirten Adalı, menajer Ramy Abbas'ın sonradan talep ettiği yaklaşık yüzde 35'lik komisyon nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiğini açıkladı.
- Mohamed Salah, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktı ve transferi onayladı.
- Salah, teknik direktör ve sportif direktör ile de görüştü.
- Menajer, teklife ilk başta olumlu cevap verdi ancak daha sonra mali taleplerini artırdı.
- Talep edilen komisyon oranı yaklaşık yüzde 35'e ulaştı.
- Başkan Adalı, bu oranın Beşiktaş için kabul edilemez olduğunu belirtti.
- Transfer sürecinde sadece menajer Ramy Abbas ile görüştüklerini ifade etti.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Liverpool'dan ayrılan Mısırlı futbolcunun transfer sürecine ilişkin konuşan Adalı, görüşmelerin olumlu başladığını ancak menajer cephesinden gelen yüksek komisyon talebi nedeniyle sürecin çıkmaza girdiğini ifade etti.
"SALAH TRANSFERE ONAY VERDİ"
Transfer görüşmelerinin detaylarını Katar basınından WinWin'e paylaşan Serdal Adalı, Mohamed Salah'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muhammed Salah bu transferi onayladı ve menajeri de teklifimize ilk başta olumlu cevap verdi."
Adalı, yıldız futbolcunun teknik heyetle de görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Salah hem teknik direktörümüzle hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'Transferin tamamlandığı' yazılır yazılmaz menajer mali taleplerini gündeme getirdi."
"YÜZDE 35 KOMİSYON KABUL EDİLEMEZ"
Sürecin tıkanmasına neden olan en önemli unsurun menajer komisyonu olduğunu dile getiren Serdal Adalı, talep edilen oranın Beşiktaş'ın kabul edebileceği seviyenin çok üzerinde olduğunu söyledi.
Adalı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz."
"SADECE RAMY ABBAS İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Başkan Serdal Adalı, transfer sürecinde Salah'ın menajeri Ramy Abbas dışında farklı isimlerin de devrede olduğu yönündeki iddiaları da "Sadece Ramy Abbas ile görüşüyoruz." diyerek yalanladı.