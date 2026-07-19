Anadolu Ajansı • Diyarbakır
Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştı: 19 yaralı
Diyarbakır’da öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Özetle DinleDiyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpı...
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Gündem 1 dk önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait bir servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı.
- Kazada 17'si öğrenci olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.
- Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldılar.
- Kaza, Kırsal Ağaçgeçit Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
- Servis minibüsünü Nedim T., otomobili ise Veysi S. kullanıyordu.
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan Nedim T. idaresindeki servis minibüsü ile Veysi S'nin kullandığı otomobil, çarpıştı.
19 KİŞİ YARALANDI
Kırsal Ağaçgeçit Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre, 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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