Diyarbakır’da öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan Nedim T. idaresindeki servis minibüsü ile Veysi S'nin kullandığı otomobil, çarpıştı.

Diyarbakırda öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştı: 19 yaralı

19 KİŞİ YARALANDI

Kırsal Ağaçgeçit Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre, 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakırda öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştı: 19 yaralı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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