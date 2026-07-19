Yozgat’ta hasat sonrası balya mesaisi başladı. Günde bin tane balya taşıyan işçiler, günlük 6 ile 7 bin lira arasında değişen kazançla yoğun mesai yapıyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezleri arasında yer alan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hasat sonrası balya mesaisi başladı. Sezonluk olarak Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinden gelen tarım işçileri hasat edilen samanları, balya makineleriyle paketleyerek araçlara yüklüyor.

Hasadın ardından başlayan balyalama çalışmalarında, saman balyaları tarlalardan kamyonlara yüklenerek hayvancılıkla uğraşan işletmelere ulaştırılıyor.

Günlük maaşı 7 bin TL! Günde bin tane taşıyorlar… Haziranda başlayıp Ağustosta bitiyor

KAZANCI 7 BİN LİRA

Balya mesaisi özellikle yaz aylarında mevsimlik işçiler için önemli bir gelir kapısı oluyor. İşçiler günlük 6 ile 7 bin lira arasında değişen kazançla yoğun mesai yapıyor.

Günlük maaşı 7 bin TL! Günde bin tane taşıyorlar… Haziranda başlayıp Ağustosta bitiyor

“HER ARABA BİN BALYA TAŞIYOR”

Veli Onaran, sezon boyunca farklı yerlerde balya taşıma işi yaptıklarını belirterek, "Tarlalardan çiftliklere taşıma yapıyoruz. Günde bin tane taşıyoruz. Her araba bin balya taşıyor. Bu iş haziran ayında başlar, ağustos ayının ortasında sona erer" dedi.

Günlük maaşı 7 bin TL! Günde bin tane taşıyorlar… Haziranda başlayıp Ağustosta bitiyor

“KISA SÜREDE GÜZEL KAZANÇ"

Sefa Kuzu ise "Okul okurken yaz tatillerinde harçlığımızı böyle çıkarıyoruz. Ben Adana Çukurova'daydım ama mezun oldum. Atanmayı bekliyorum. Burada günlük 6-7 bin liraya geliyor yevmiyelerimiz. Arkadaşlar da genelde okuyan arkadaşlar. Yaz tatilini böyle değerlendiriyoruz. Kısa sürede güzel kazanç" diye konuştu.

Günlük maaşı 7 bin TL! Günde bin tane taşıyorlar… Haziranda başlayıp Ağustosta bitiyor

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