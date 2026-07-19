İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi kadın, x-ray kontrolü sırasında belirlenmesinin ardından oradan uzaklaştı. Genç kadın Etiler'de bir mekanda eğlenirken yakalanırken, mermi ve şarjörü vermeye çalıştığı sevgilisi de gözaltına alındı. 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine, çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi B.A., x-ray kontrolü sırasında fark edildi. Güvenlik görevlileri çantadan çıkanlar için ruhsat sorması üzerine genç kadın oradan uzaklaştı.

MEKANDA EĞLENİRKEN YAKALANDI

Olay, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. B.A., Beşiktaş'taki bir mekanda eğlendiği sırada yakalandı. Yapılan aramada genç kadının çantasından şarjörle 25 mermi çıktı.

Emniyete götürülen B.A., ifadesinde sevgilisi 47 yaşındaki E.G.'nin, kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu iddia etti. B.A.'nın, sevgilisinin isteği üzerine malzemeleri AVM’de bulunan E.G.’ye götürmeye çalıştığını, girişte fark edilince uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri E.G.’yi de gözaltına aldı.

606 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ardından polis ekipleri, 7 adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer'deki bir iş yerinde 564 fişek, E.G.'nin babasına ait evde ise 17 fişek bulundu. Toplamda 606 fişeğe el konulurken, adliyeye sevk edilen B.A. ile E.G., 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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