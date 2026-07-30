Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırısı sırasında bir Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasına girmesi bölgede alarma neden oldu. Polonya F-16'ları acil havalanırken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, hava savunmasının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna genelini hedef alan füze ve drone saldırıları, NATO üyesi ülkelerde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına yol açtı. Gece saatlerinde Polonya sınırına yaklaşan seyir füzesi, NATO hava sahasını ihlal ederek ülke toprakları içerisinde yaklaşık 100 kilometre batıya doğru ilerledi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, tehdit üzerine nöbetçi F-16 savaş uçaklarını önleyici tedbir amacıyla derhal havalandırdı. Yerel saatle 03:40 sularında radarda batıya doğru ilerlediği tespit edilen hava hedefi, tespit edildikten yaklaşık altı dakika sonra radar ekranlarından kayboldu.

Rus füzesi NATO üyesi Polonya topraklarına düştü! F-16lar peş peşe havalandı

TARNAWA-KOLONİA’DA PATLAMA: KRATER OLUŞTU

Ukrayna sınırından yaklaşık 95 kilometre uzaklıktaki Bilgoraj İlçesi'ne bağlı Tarnawa-Kolonia köyü yakınlarında sabah saat 05:58 civarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesleriyle sarsılan bölgeye acil durum ekipleri, polis ve askeri helikopterler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde tarlada geniş bir patlama krateri ve füzeye ait mühimmat enkazı tespit edildi.

Polonya hükümet kaynakları, yerel basına yaptıkları ilk değerlendirmelerde düşen mühimmatın doğrudan Rus menşeli bir füze olduğuna inandıklarını aktardı. Kriz üzerine Polonya Başbakanı Donald Tusk, gün içinde Aşağı Silezya Voyvodalığı’na gerçekleştireceği tüm resmi programları iptal ederek güvenlik gündemine odaklandı.

Rus füzesi NATO üyesi Polonya topraklarına düştü! F-16lar peş peşe havalandı

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI SYBİHA’DAN ACİL ÇAĞRI

Saldırının ve ihlalin ardından sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Polonya’ya düşen mühimmatın Kh-101 tipi bir Rus seyir füzesi olduğunu doğruladı.

Rusya'nın gece boyunca 74 füze ve yüzlerce İHA ile Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını, Dnipro ve Lviv başta olmak üzere ülke genelinde en az 8 sivilin hayatını kaybettiğine işaret eden Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’nın gece saldırısı sırasında bir Kh-101 seyir füzesi Polonya sınırını aşarak NATO hava sahasını ihlal etmiştir. Bu durum, Ukrayna’nın hava savunmasının derhal güçlendirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu ve bunun tüm Avrupa-Atlantik topluluğunun korunması için bir garanti teşkil ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Rusya’nın Polonya’ya yönelik füze saldırısı, her iki ülkemiz için de doğrudan bir tehdit oluşturan ortak düşmanımıza karşı koymaktan daha acil bir mesele olmadığını göstermiştir. Bu acımasız savaş süresince diğer tüm anlaşmazlıklar bir kenara bırakılmalı, en büyük önceliğimiz ortak güvenliğimize verilmelidir."

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