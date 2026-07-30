İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 6 mahallede 12 saat su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'deki ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle kesinti yaşanacak mahalleleri paylaştı. Peki, Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'deki ana isale hattında yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü 6 mahallede 12 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kadıköy ilçesinde yer alan ana isale hattında gerçekleştirilecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında söz konusu bölgelere su verilemeyecek.

Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe, Hasanpaşa, Acıbadem ve Merdivenköy Mahalleleri su kesintisinden etkilenecek.

Kadıköyde sular ne zaman gelecek? 6 ilçede 12 saat su kesintisi duyurusu

Haberle İlgili Daha Fazlası