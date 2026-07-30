Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla göre ekim alanı yüzde 30 artarken, dönüm başına 8-10 ton verim alınan üründe fiyatlar 17 ila 30 TL arasında değişiyor. Üreticiler bu sezon hem verimden hem de kazançtan memnun.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da kapya biber hasadı başladı. Geçen yıla oranla yüzde 30 ekim alanı artan kapya biber, 45 bin dönüm alana ekildi. Dönüm başına 8-10 ton verim alınan kapya biber, kalitesine göre 17 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buluyor.

VERİM VE FİYAT ÇİFTE SEVİNÇ YAŞATTI Adana'da hasadı yapılan kapya biberler yurt içinin yanı sıra Almanya'ya da gönderiliyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle hem verim hem de fiyatı üreticiyi memnun etmeyen kapya biber, bu sene yağışlardan dolayı hem verimi hem de fiyatıyla sevindiriyor.



KALİTESİNE GÖRE 17-30 LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların güzel gittiğini belirterek, "Adana'da kapya biber her yıl ekilmekte. Geçen yıl 31 bin dönüm alanda biber ekildi ancak biber para etmedi. Bu sene biber para eder düşüncesiyle ekim arttı ve 45 bin dönüm alanda biber ekildi. Şu anda biber fiyatları gayet güzel. Bu sene ilk hasatta fiyat 30 liraydı. Şu anda 17 liraya da biber var, kalitesine göre 30 liraya da biber var" ifadelerini kullandı.

ADANA'NIN KAPYA BİBERİ İÇ PİYASA VE ALMANYA'YA ULAŞIYOR Hasadın hava durumuna göre aralık ayına kadar devam edeceğini anlatan Doğan, "1 dönüm açık tarlada maliyet 50-60 bin lirayken, kapalı serada maliyet 100 bin lirayı buluyor. Biberden çiftçimiz 8-10 ton arası verim almakta. Haziran başında hasat başladı ve kasım ayına kadar sürecek. Adana'dan hem tüm Türkiye'ye hem de Almanya'ya biber gönderiliyor. Bu sene çok yağış olduğu için biberde kademe oluştu. Erkenci, orta ve geççi olarak üçe ayrıldı. Eğer bütün biberler bir anda ortaya çıksaydı fiyatlar düşük olacaktı" diye konuştu.



Yüreğir ilçesi Gümüşyazı Mahallesi'nde biber hasadı yapan Halil Demir ise, "Şu anda 7-10 ton arası verim alıyoruz. Geçen sene hiç verim yoktu. Geçen sene hiç para etmedi biber ama bu sene biraz daha iyi" dedi.

Kapya biber, kırmızı rengi sayesinde özellikle beta-karoten (A vitamini öncülü) ve C vitamini açısından zengin, besleyici bir sebzedir. Düzenli ve dengeli beslenmenin parçası olarak şu faydaları sağlayabilir: -Bağışıklığı destekler: Yüksek C vitamini içeriği bağışıklık sisteminin normal çalışmasına katkıda bulunur.

-Göz sağlığını destekler: Beta-karoten ve diğer karotenoidler (lutein, zeaksantin) göz sağlığı için faydalıdır.

-Cilt sağlığına katkı sağlar: C vitamini, normal kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığına katkıda bulunur.

-Güçlü antioksidan kaynağıdır: İçerdiği C vitamini ve karotenoidler, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olur.

-Kalp dostudur: Lif, potasyum ve antioksidan içeriği kalp-damar sağlığını destekleyen bir beslenme düzeninin parçası olabilir.

-Sindirime yardımcı olur: Lif içeriği bağırsak hareketlerini destekler ve tokluk hissini artırabilir.

-Düşük kalorilidir: Yaklaşık 100 gramında 30–35 kcal bulunur. Bu nedenle kilo kontrolüne uygun bir besindir.

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