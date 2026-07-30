İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatı ile hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler, magandalara sıfır tolerans verdi. 2025 yılında 4 bin 806 asayiş olayı gerçekleşirken, yeni yaptırımlarla bu olayların sayısı 2026 yılında kayıtlara 2 bin 328 olarak geçti. 2025 yılına kıyasla 2026 yılında araçtan inme ve takip olayları yarı yarıya düştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla 27 Şubat'ta hayata geçirilen Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesindeki cezalar ve yaptırımlar, trafikte hiçbir hataya geçit vermedi. TBMM’den geçerek yürürlüğe giren yeni önlemler sayesinde, trafikte yaşanan asayiş olaylarında yarı yarıya düşüş sağlandı.

Magandalara sıfır tolerans! Araçtan inme ve takip olayları 1 yılda yarı yarıya düştü

Kanundaki düzenleme öncesinde 2025 yılı 27 Şubat – 28 Temmuz tarihlerine ait raporlara göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4 bin 806 asayiş olayı kayda geçmişti.

Magandalara sıfır tolerans! Araçtan inme ve takip olayları 1 yılda yarı yarıya düştü

4 BİNDEN 2 BİNE DÜŞTÜ

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni maddeler ile birlikte 2026 yılı 27 Şubat – 28 Temmuz tarihlerine ait raporlara göre polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 328, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay kayda geçti. Şüpheliler hakkında ise cezai işlemler uygulandı.

Magandalara sıfır tolerans! Araçtan inme ve takip olayları 1 yılda yarı yarıya düştü

YARI YARIYA İNDİ

Kayıtlara göre trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan suçlar, 2025 yılına kıyasla yarı yarıya indi.

Emniyet bölgelerindeki 2025 ve 2026 yılları verileri kıyaslandığında; trafikte araçtan inerek şiddete başvuran ve vatandaşları huzursuz eden magandalık olaylarının yarı yarıya azaldığı görüldü. Uygulanan caydırıcı cezalar ve Bakanlık birimlerinin geçit vermeyen tutumu sayesinde yollardaki asayiş ve huzur ortamı belirgin bir şekilde güçlendi.

Magandalara sıfır tolerans! Araçtan inme ve takip olayları 1 yılda yarı yarıya düştü

DENETİMLER HIZ KESMEYECEK

Trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans tanıyan İçişleri Bakanlığı’nın denetimlerinin hız kesmeden süreceği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası