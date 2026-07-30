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Karabük'te trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan kural tanımaz sürücülerin o tehlikeli hareketleri kameralara yakalandı. Kırmızı ışık ihlallerinden kafa kafaya çarpışmaya ramak kalan hatalı sollamaya, sinyalsiz dönüşlerden ters yönde ilerleyen tıra kadar kazaya davetiye çıkaran birçok ihlal, araç ve kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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