Ekonomide gözler, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı veriler, başta ağustos ayı kira artış oranı olmak üzere birçok ekonomik hesaplamada belirleyici olacak. Analistler de geçtiğimiz günlerde enflasyona ilişkin beklentilerini paylaştı. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamları, kira artış oranı başta olmak üzere birçok kalemi doğrudan etkileyecek. Analistler de veri öncesinde enflasyon beklentilerini paylaştı. Enflasyon verileri her yıl yeni ayın ilk günlerinde duyuruluyor.

Temmuz ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Enflasyon beklentisi açıklandı



ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası