15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, o gece birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen selalar, Türkiye genelindeki camilerde yeniden okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, o gece hafızalara kazınan selalar bir kez daha Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerden yükseldi.

Yurt genelindeki 90 bin camide saat 00.13 itibarıyla sela okundu. O gece milli birlik ve beraberliğin sembollerinden biri haline gelen selalar, vatandaşlara 15 Temmuz'u bir kez daha hatırlattı.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde 'sabah namazı' buluşmaları düzenlenecek.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitleri selalarla anıldı

"ZAFER BİZİM, ZAFER TÜRKİYE’NİN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da paylaşımda bulundu. Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gökkubbede salâlar inşallah kıyamete kadar susmayacak. 15Temmuz’u unutmayacağız, evlatlarımıza anlatacağız. Her zorluğa göğüs gerecek, şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Zafer Bizim, Zafer Türkiye’nin! Şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

"AZİZ MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla tüm camilerde eş zamanlı sela verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Selalar okunuyor… Onuncu yılında 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. FETÖ ihanetinin karanlığını şanlı direnişi ile aydınlığa çeviren aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İrade Bizim Zafer Bizim 'Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.'"

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